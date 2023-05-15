В Польше военные ищут прилетевший со стороны Беларуси воздушный шар.

Военные также просят поляков сообщать, если будут обнаружены остатки пули.

В Польше, в районе города Калеи, около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны возобновили поиски воздушного шара, прилетевшего со стороны Беларуси.

Об этом сообщает RMF.

Поисками занимается подразделение в составе 50 бойцов 8 Куявско-Поморской бригады территориальной обороны.

"Там наши военные проведут поиски", — сказал пресс-секретарь командования Территориальных войск майор Витольд Сура.

Пресссекретарь также призвал местных сообщать, если будут обнаружены остатки пули.

Напомним, 13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект. Вероятно, речь идет о воздушном шаре наблюдения.

В конце апреля на севере Польши обнаружили в лесу обломки неопознанного военного объекта. По их словам, это была ракета класса "воздух-земля" с надписями на русском языке.

Читайте также: