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Одна из стран ЕС вдвое повысит доходы украинцам: как изменится сумма

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Одна из стран ЕС вдвое повысит доходы украинцам: как изменится сумма

Швеция благодарит повысить доходы трудовых иммигрантов / Фото: Associated Press

Швеция с начала полномасштабного вторжения РФ приняла более 42 тысяч украинских беженцев.

Швеция планирует удвоить доходы мигрантов, среди которых есть немало украинцев. В частности, требование по доходу иностранных работников будет увеличено в 2 раза.

Об этом заявила министерша миграции Мария Мальмер Стенергард, пишет Euractiv.

Как передает издание, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 тыс. шведских крон (1 238 евро – 49 911 грн) в месяц до 26,5 тыс. шведских крон (2 534 евро – 102 162 грн),

По словам министерши, таким образом, иммиграция может сократиться на несколько тысяч человек, ведь требование планирует прекратить работу с низкой оплатой труда. Она убеждена, что нецелесообразно, чтобы люди приезжали с другого конца света за месячную зарплату в 13 тысяч шведских крон (46 414 грн).

Более 70% трудовых иммигрантов зарабатывают более 25 000 шведских крон (2390 евро – 96 337 грн) в месяц. На большинство из них новое требование не влияет.

Ранее посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк заявил, что эта страна с начала полномасштабного вторжения РФ приняла более 42 тысяч украинских беженцев.

Добавим, статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
2412
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