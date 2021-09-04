В России хулиганы ночью жестоко поиздевались над страусами и попали на видео

В России хулиганы ночью жестоко поиздевались над страусами и попали на видео

В птиц бросали камнями, их били ногами и обливали водой.

В российском городе Славянске-на-Кубани двое хулиганов залезли в клетку к страусам на территории местного парка и поиздевались над ними. В птиц бросали камни, их били ногами и обливали газированной водой.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Подъем", опубликовав видео, которое снял случайный прохожий.

По словам директора заведения, в котором содержатся птицы, страусы не получили тяжелых увечий. Однако, после этого случая она пообещала, что забор вокруг клетки будет выше, чтобы к птицам труднее было добраться.

Между тем российские правоохранители занялись поиском хулиганов, которые попали не только на видео случайного прохожего, но и были зафиксированы камерами наблюдения.

Напомним, в Ливане зоопарк подвергся жесткой критике за установление стеклянной комнаты, которая позволяет посетителям пролезть в вольер льва и позировать для фотографий с замкнутой животным.

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