В России обрушился подъезд пятиэтажки: не менее 5 погибших (видео)

Во вторник, 7 февраля, в городе Ефремов Тульской области РФ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Под завалами погибли по меньшей мере 5 человек.

Видео с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.

По словам жителей, перед взрывом в доме на 4 этаже отчетливо пахло газом. Жители вызвали газовую службу, но взрыв произошел раньше, чем приехали специалисты.

Разбирая завалы, сотрудники российского МЧС спасли 5 человек, среди них – одного ребенка.

По меньшей мере, пять человек погибли, а общее количество пострадавших пока неизвестно.

В экстренных службах сообщают, что причиной взрыва была неисправность газового оборудования.

Напомним, ранее в России на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шесть человек пострадали.

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