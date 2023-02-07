В России обрушился подъезд пятиэтажки: не менее 5 погибших (видео)

Причиной несчастного случая в экстренных службах называются взрыв газа.
Во вторник, 7 февраля, в городе Ефремов Тульской области РФ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Под завалами погибли по меньшей мере 5 человек.
Видео с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
По словам жителей, перед взрывом в доме на 4 этаже отчетливо пахло газом. Жители вызвали газовую службу, но взрыв произошел раньше, чем приехали специалисты.
Разбирая завалы, сотрудники российского МЧС спасли 5 человек, среди них – одного ребенка.
По меньшей мере, пять человек погибли, а общее количество пострадавших пока неизвестно.
В экстренных службах сообщают, что причиной взрыва была неисправность газового оборудования.
Напомним, ранее в России на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шесть человек пострадали.
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