В России объявлена угроза цунами

В ряде районов Сахалина объявлена эвакуация.
На российском острове Сахалин объявлена угроза цунами после землетрясения в Японии.
Об этом сообщило Главное управление МЧС в регионе.
Российские чрезвычайники предупредили об угрозе цунами на Сахалине на Дальнем Востоке РФ. Под влияние волн могут попасть прибрежные части западного побережья острова.
В ряде районов объявлена эвакуация в безопасные места.
Напомним, 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера. В стране предупредили об угрозе цунами, а на видео уже зафиксировали высоченные волны.
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