Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В России объявлена угроза цунами

В России объявлена угроза цунами

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2043
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России объявлена угроза цунами

Высокие волны в Японии в результате землетрясения 1 января/Скриншот

В ряде районов Сахалина объявлена эвакуация.

На российском острове Сахалин объявлена угроза цунами после землетрясения в Японии.

Об этом сообщило Главное управление МЧС в регионе.

Российские чрезвычайники предупредили об угрозе цунами на Сахалине на Дальнем Востоке РФ. Под влияние волн могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

В ряде районов объявлена эвакуация в безопасные места.

Напомним, 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера. В стране предупредили об угрозе цунами, а на видео уже зафиксировали высоченные волны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2043
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация