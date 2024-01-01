В России объявлена угроза цунами

На российском острове Сахалин объявлена угроза цунами после землетрясения в Японии.

Об этом сообщило Главное управление МЧС в регионе.

Российские чрезвычайники предупредили об угрозе цунами на Сахалине на Дальнем Востоке РФ. Под влияние волн могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

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В ряде районов объявлена эвакуация в безопасные места.

Напомним, 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера. В стране предупредили об угрозе цунами, а на видео уже зафиксировали высоченные волны.

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