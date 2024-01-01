В Росії оголошена загроза цунамі

У низці районів Сахаліна оголошено евакуацію.
На російському острові Сахалін оголошена загроза цунамі після землетрусу в Японії.
Про це повідомило Головне управління МНС у регіоні.
Російські надзвичайники попередили про загрозу цунамі на Сахаліні, що на Далекому Сході РФ. Під вплив хвиль можуть потрапити прибережні частини західного узбережжя острова.
У низці районів оголошено евакуацію до безпечних місць.
Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера. У країні попередили про загрозу цунамі, а на відео вже зафіксували височенні хвилі.
Читайте також: