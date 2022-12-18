В России решили бороться с Pornhub: "Показывают доминирование Украины над РФ"

В России решили бороться с популярным порносайтом Pornhub. Россиянам не понравились сюжеты порнороликов, где показывают доминирование Украины над Россией.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российские коммунисты из Пскова решили проанализировать самые популярные запросы на Pornhub в 2022 году. Коммунистов возмутило, что в этом году в топ-5 вошло якобы "украинское порно", а не "российское домашнее". Поэтому в РФ сделали выводы, что "Запад с ними воюет даже с помощью порноиндустрии".

Российским коммунистам не понравилось, что женские роли в порнороликах исполняют россиянки, а мужские — украинцы.

"По своей продукции Pornhub показывает доминирование над россиянами и над Россией. Во всех сюжетах – они нас, а не мы их. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам будут заранее давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, Запад готов на все", — посетовали коммунисты из Пскова.

Pornhub опубликовал список роликов, которые просматривали украинцы в 2022 году

Популярный сайт Pornhub опубликовал свой итог года. Украина остается в топ-20 странах по просмотрам. Наша страна в этом году опустилась на две строчки и оказалась на 15 месте.

Российское вторжение в Украину сказалось и на том, чем интересовались пользователи сайта. Если в прошлом году самым популярным запросом в Украине было русское домашнее, то теперь эта категория потеряла шесть позиций, а украинское порно поднялось на 84 позиции. В Украине самой популярной порноактрисой оказалась россиянка, известная под псевдонимом Eva Elfie.

Читайте также: