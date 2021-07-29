В Румынии столкнулись два поезда: один из машинистов был пьян

В Румынии столкнулись два поезда: один из машинистов был пьян

Из-за аварии железнодорожное сообщение между Бухарестом и Констанцей было прервано на несколько часов.

Вблизи румынского города Фетешть произошла масштабная железнодорожная авария. Как сообщает antena3.ro, столкнулись два товарных поезда, несколько вагонов сошли с рельсов.

По информации издания, один из поездов был загружен металлоломом, другой — цементом. После столкновения часть груза высыпалась на дорогу, в результате чего железнодорожное движение на участке между столицей страны Бухарестом и причерноморской Констанцей было перекрыто на несколько часов.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, материальный ущерб подсчитывается.

Правоохранительные органы Румынии установили, что один из машинистов заснул в дороге. Экспертиза показала, что он был пьян.

Напомним, ранее в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области пассажирский поезд протаранил грузовик

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