В Румынии столкнулись два поезда: один из машинистов был пьян

Из-за аварии железнодорожное сообщение между Бухарестом и Констанцей было прервано на несколько часов.
Вблизи румынского города Фетешть произошла масштабная железнодорожная авария. Как сообщает antena3.ro, столкнулись два товарных поезда, несколько вагонов сошли с рельсов.
По информации издания, один из поездов был загружен металлоломом, другой — цементом. После столкновения часть груза высыпалась на дорогу, в результате чего железнодорожное движение на участке между столицей страны Бухарестом и причерноморской Констанцей было перекрыто на несколько часов.
К счастью, обошлось без человеческих жертв, материальный ущерб подсчитывается.
Правоохранительные органы Румынии установили, что один из машинистов заснул в дороге. Экспертиза показала, что он был пьян.
Напомним, ранее в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области пассажирский поезд протаранил грузовик