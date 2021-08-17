В США амеба съела мозг 7-летнего мальчика после купания в озере

В США амеба съела мозг 7-летнего мальчика после купания в озере

Родители отказываются комментировать инцидент.

В американском городе Техейма, штат Калифорния, 7-летний мальчик умер после того, как искупался в местном озере.

Как сообщают американские СМИ, во время купания Дэвид "поймал" амебу Неглерия Фоулера. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось — через несколько дней он скончался.

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По версии врачей, амеба проникла в мозг ребенка через нос, после чего и начала буквально поедать главный орган человеческого тела.

Родители мальчика отказываются говорить с прессой после трагедии.

tsn.ua

Микроскопическая одноклеточная амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) инфицирует мозг и может быть смертельной для больного

Обычно она живет в теплой воде, а в организм человека попадает через нос.

В мозгу амеба быстро размножается. Впоследствии вызывает кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.

Инфицированные Naegleria fowleri имеют следующие симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, сильные головные боли. Большинство умирает в течение недели.

От человека к человеку эта амеба не передается.

Заражение такой амебой регистрируют преимущественно в южных штатах США, но были случаи и на других континентах, в том числе и в Европе.

Так, в последние годы в США случаи заболеваний первичного амебного менингоэнцефалита стали попадаться в регионах, где их никогда раньше не было зафиксировано — в северных штатах вроде Миннесоты. Подробнее о болезни и прогнозах ученых — в материале ТСН.ua.

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