В США амеба съела мозг 7-летнего мальчика после купания в озере

Родители отказываются комментировать инцидент.
В американском городе Техейма, штат Калифорния, 7-летний мальчик умер после того, как искупался в местном озере.
Как сообщают американские СМИ, во время купания Дэвид "поймал" амебу Неглерия Фоулера. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось — через несколько дней он скончался.
По версии врачей, амеба проникла в мозг ребенка через нос, после чего и начала буквально поедать главный орган человеческого тела.
Родители мальчика отказываются говорить с прессой после трагедии.
Микроскопическая одноклеточная амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) инфицирует мозг и может быть смертельной для больного
- Обычно она живет в теплой воде, а в организм человека попадает через нос.
- В мозгу амеба быстро размножается. Впоследствии вызывает кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.
- Инфицированные Naegleria fowleri имеют следующие симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, сильные головные боли. Большинство умирает в течение недели.
- От человека к человеку эта амеба не передается.
- Заражение такой амебой регистрируют преимущественно в южных штатах США, но были случаи и на других континентах, в том числе и в Европе.
Так, в последние годы в США случаи заболеваний первичного амебного менингоэнцефалита стали попадаться в регионах, где их никогда раньше не было зафиксировано — в северных штатах вроде Миннесоты. Подробнее о болезни и прогнозах ученых — в материале ТСН.ua.