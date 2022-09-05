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В США разбился гидросамолет: один человек погиб, девять пропали без вести

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В США разбился гидросамолет: один человек погиб, девять пропали без вести

Фото: Associated Press

Один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести, в том числе и ребенок, в результате крушения гидросамолета над заливом Мутини в штате Вашингтон, США.

Причины аварии выясняются.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что самолет летел из Фрайдей-Харбора южного пригорода Сиэтла. Сообщение об аварии поступило в 15:11 по местному времени. Береговая охрана сообщила, что по состоянию на 21:00 было обнаружено тело одного погибшего, а девять человек все еще числятся пропавшими без вести.

К поисковой операции были привлечены четыре корабля береговой охраны, спасательный вертолет и самолет, а также ближайшие спасательные и правоохранительные службы.

Национальный совет США по безопасности на транспорте заявил, что это был одномоторный винтовой гидросамолет de Havilland DHC-3 Otter.

Напомним, у берегов Латвии в воскресенье, 4 сентября, разбился частный самолет.

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