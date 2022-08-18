За средства UNITED24 впервые в истории приобрели новенький вертолет

Первый вертолет, которые приобрели за средства UNITED24, уже отправили на фронт.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1.

Об этом сообщили в Минцифре.

Отмечается, что стоимость вертолета — 23,4 млн гривен (почти 634 тыс. долларов). Такая закупка произошла впервые в истории UNITED24.

Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая.

Напомним, украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. Куда пошли эти деньги — рассказал инициатор масштабного сбора Сергей Притула.

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