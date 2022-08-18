За кошти UNITED24 вперше в історії придбали новенький гелікоптер

Перший гелікоптер, які придбали за кошти UNITED24, вже відправили на фронт.

Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1.

Про це повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що вартість гелікоптера — 23,4 млн гривень (майже 634 тис. доларів). Така закупівля сталася вперше в історії UNITED24.

Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною.

Нагадаємо, українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народних байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. Тож куди пішли ці гроші - розповів ініціатор масштабного збору Сергій Притула.

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