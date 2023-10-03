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В Таиланде кенгуру избил блогера во время прямого эфира в Twitch (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
652
Время на прочтение
1 мин
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В Таиланде кенгуру избил блогера во время прямого эфира в Twitch (видео)

Кенгуру / Фото: pixabay.com

Кенгуру стал в "стойку", как боксер, и двумя лапами атаковал девушку.

В Таиланде кенгуру избил блогера во время прямого эфира. Девушка в это время вела видеотрансляцию в сервисе Twitch.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, популярная в Таиланде блогер Чанчира Супарат во время своей трансляции, которую она вела из зоопарка, подошла к кенгуру, села на корточки и приблизилась к животному.

Однако кенгуру обнаружил агрессию, подпрыгнула к девушке и несколько раз ударила ее передними лапами. Девушка в страхе сбежала, в то время как ее подписчики в Twitch с ажиотажем отнеслись к инциденту.

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Напомним, что в Австралии и Таиланде зафиксировали первые случаи смерти от коронавируса.

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Дата публикации
Просмотры
652
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