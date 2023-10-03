В Таїланді кенгуру побив блогерку під час прямого ефіру в Twitch (відео)

Кенгуру став у "стійку", як боксер, та двома лапами атакував дівчину.

В Таїланді кенгуру побив блогерку під час прямого ефіру. Дівчина в цей час вела відеотрансляцію в сервісі Twitch.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, популярна у Таїланді блогерка Чанчіра Супарат під час своєї трансляції, яку вона вела із зоопарку, підійшла до кенгуру, сіла навпочіпки та наблизилася до тварини.

Проте кенгуру виявив агресію, підстрибнула до дівчини і кілька разів ударила її передніми лапами. Дівчина в страху втекла, в той час як її підписники в Twitch з ажіотажем поставилися до інциденту.

В Тайланді кенгуру напав на блогерку

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