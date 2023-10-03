Чоловік викрив брехню дружини за допомогою ДНК-тесту: "Тепер сім'я знищена"

Чоловік розповів, як викрив блеф дружини через тест ДНК.

Випробування почалися, коли його кохана в розпал сварки сказала йому, що він не батько їхньої доньки. Тоді він вирішив, що хоче пройти ДНК-тест – не заради себе, а заради доньки.

"Якби я не був її біологічним батьком, був би надто великий шанс, що вона одного разу випадково дізнається про це за допомогою тесту на походження або за допомогою якоїсь нової технології, яка у них з'явиться через 15 років, і вона, можливо, захоче зробити це заради розваги. Я не хотів би, щоб вона дізналася таким чином. Я не хотів би дізнатися таким чином", — розповів він анонімно на Reddit.

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Отже, він пішов і купив домашній набір для тестування, який вручив дружині як тест на Covid - те, що їй доводилося регулярно здавати на роботу. Всього через 48 годин він отримав відповідь: їхня дитина була його.

"Не думаю, що колись у житті я відчував таке полегшення від результату тесту", - прокоментував він.

На жаль, випробування ще не закінчилося, оскільки чоловік все ще почувався кепсько. Чим більше він думав про це, тим більше дійсно починав вірити, що заява його дружини виходила за рамки просто спроби завдати йому болю.

"Вона безперечно намагалася завдати мені болю до глибини душі, коли говорила це. Але я був майже впевнений, що вона спала з кимось ще приблизно в той час, коли була зачата наша дочка, і вона або не знала, хто насправді був батьком, або все життя нашої дочки вірила, що я не її біологічний батько", - поділився чоловік.

Тому він вирішив збрехати дружині, сказавши їй, що він склав тест і що їхня дочка не його. Її паніка була "очевидною", і дружина тоді зізналася, що спала з його колишнім другом.

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"У той час, коли наш шлюб був під загрозою і була зачата наша дочка, я досить регулярно тусувався з ним та декількома іншими приятелями. Вона, мабуть, його терпіти не могла. Здавалося, він поводився як добрий друг для мене на той час. Він був другом, але ніколи не був тим хлопцем, з яким я хотів би, щоб моя сестра або хороша подруга, яку я дійсно поважав, коли-небудь зустрічалася. Він був справді гарний собою і знав це, зухвалий, зарозумілий, але жінки любили його. Він спав із богом знає скількома жінками і заразився декількома венеричними захворюваннями, про які я знав протягом багатьох років", - написав юзер.

Дружина розповіла, що декілька разів зустрічалася з цим хлопцем. Вона додала, що відтоді відчуває огиду до цього і майже впевнена, що він був біологічним батьком їхньої доньки, але ніколи не хотіла, щоб він брав участь у їхньому житті або мав якісь права або доступ до їхньої доньки.

Завершуючи свою розповідь, чоловік написав: "Після цього я сказав їй правду. Вона сердиться, що я збрехав їй. Я збрехав, але вона думала, що брехала мені про батьківство нашої дочки вже 6+ років. Зрештою, вона декілька хвилин поспіль плакала від полегшення, і ми обіймалися, поки вона плакала, але я не прощаю нічого з того, що вона зробила. Тепер наступного тижня я отримаю повний набір тестів на ІПСШ...".

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