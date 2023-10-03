Оккупанты в Мариуполе снесли дом: что будет на его месте

Квартиры, которые проведут на его месте, будут сдавать в ипотеку.

Оккупационные войска в Мариуполе снесли дом, на его месте планируют возвести новостройку. Впрочем, жители квартир в ней не получат.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что бывшие жильцы дома на проспекте Нахимова, 82 встретились с псевдомером Олегом Моргуном. Они возмущены, что в новостройке, которую планируют сделать на месте их дома, квартиры будут продавать в ипотеку.

"Гауляйтер пытался успокоить горожан и пообещал им квартиры. Но в других зданиях. Ведь давать в центре города бесплатно квартиры захватчикам не выгодно. То, что люди там владели своим жильем, никого не интересует", — говорится в сообщении.

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