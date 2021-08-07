В Танзании львы напали на группу детей: есть погибшие

В Танзании львы напали на группу детей: есть погибшие

Дети пошли искать сбежавший скот, а вблизи заповедной зоны на них напали львы.

На севере Танзании львы напали на группу детей в возрасте 9-11 лет. В результате нападения животных погибло трое детей.

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Об этом сообщает The Guardian.

Происшествие произошло рядом с природоохранной территорией Нґоронґоро на севере Танзании. Дети отправились на поиски скота, убежала. Там на них напали львы.

Трое детей погибли, еще одному ребенку удалось спастись.

"Я призываю кочевые сообщества в районе заповедника употреблять повышенных мер безопасности против диких животных, особенно, когда они отправляют детей пасти скот. Это поможет защитить детей и их семьи", — заявил глава местной полиции Жюстин Мазежо.



Напомним, что в австралийском зоопарке Шолхейвен, штат Новый Южный Уэльс, два льва напали и серьезно повредили смотрительницу.

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