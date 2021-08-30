В Турции силам безопасности передали первый беспилотник Akıncı с украинским двигателем

В Турции силам безопасности передали первый беспилотник Akıncı с украинским двигателем

В церемонии передачи, которая состоялась в научно-исследовательском центре Baykar Makina под Стамбулом, принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Первый турецкий БПЛА Akıncı, на котором установлен двигатель украинского производства, торжественно передали для использования силам безопасности.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В процессе разработки Bayraktar Akıncı было изготовлено три прототипа. Первый беспилотник Akıncı совершил свой первый полет 6 декабря 2019 ... Akıncı достиг значительных успехов в процессе совершенствования. Bayraktar Akıncı побил рекорд высоты в истории авиации Турции, достигнув наибольшей высоты, достигнутой национально разработанным самолетом", — рассказал в своей речи технический директор Baykar Makina и руководитель проекта Akıncı Сельчук Байрактар.

По его словам, БПЛА Bayraktar Akıncı имеет взлетный вес 6 тонн, грузоподъемность 1,5 тонны, оборудован более 100 устройствами и компьютерами и действует на основе искусственного интеллекта. В ходе разработки и тестирования БПЛА Bayraktar Akıncı совершил более тысячи вылетов.

В церемонии передачи, которая состоялась в научно-исследовательском центре Baykar Makina под Стамбулом, принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что благодаря национальным проектам в ВПК, Турция за короткий срок национализировала оборонное производство с 20 до 80%.

"Следующая наша цель — разработка ударных БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши авианосцы", — сообщил Эрдоган, напомнив, что продукция Baykar Makina, в частности БПЛА Bayraktar TB2, Турция успешно поставляет в Украину.

Напомним:

Украина хочет приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2 . В Украине также могут создать совместное с Турцией предприятие для локализованного производства боевых дронов.

. В Украине также могут создать совместное с Турцией предприятие для локализованного производства боевых дронов. На что способны турецкие ударные беспилотники и зачем они Украине — в нашем материале.

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