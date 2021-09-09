В Великобритании прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу

В Великобритании прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу

Домашняя любимица наелась цветов.

В Великобритании прожорливая кошка Минни съела цветы и едва не сорвала свадьбу хозяев.

Об этом пишет издание Metro.

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Пара, чьи имена не называются, принесла домой предсвадебные подарки от коллег, среди которых были лилии.

За два дня до церемонии пара отправилась на площадку, где планировалась свадьба, чтобы решить возникшие организационные вопросы. Минни осталась ждать хозяев в доме.

Когда британцы вернулись домой, они обнаружили оранжевую пыльцу на носу и в пасти кошки. Они решили отвезти Минни в ветеринарную клинику, чтобы проверить, не съела она что-то вредное и опасное для здоровья.

По дороге в клинику животному стало плохо. Врачи взяли анализ крови, сделали детоксикацию почек и поставили Минни капельницу. Выяснилось, что кошка отравилась лилиями и едва не погибла.

Она находилась три дня под наблюдением ветеринаров и пропустила свадьбу.

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