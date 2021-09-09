У Великій Британії ненажерлива кішка ледь не зірвала весілля

У Великій Британії ненажерлива кішка ледь не зірвала весілля

Домашня улюблениця наїлася квітів.

У Великій Британії ненажерлива кішка Мінні з'їла квіти і ледь не зірвала весілля господарів.

Про це пише видання Metro.

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Пара, чиї імена не називаються, принесла додому передвесільні подарунки від колег, серед яких були лілії.

За два дні до церемонії пара вирушила до майданчику, де планувалося весілля, щоб вирішити виниклі організаційні питання. Мінні залишилася чекати господарів у будинку.

Коли британці повернулися додому, вони виявили помаранчевий пилок на носі і у пащі кішки. Вони вирішили відвезти Мінні до ветеринарної клініки, щоб перевірити, чи не з'їла вона щось шкідливе і небезпечне для здоров'я.

Дорогою до клініки тварині стало зле. Лікарі взяли аналіз крові, зробили детоксикацію нирок і поставили Мінні крапельницю. З'ясувалося, що кішка отруїлася ліліями і мало не загинула.

Вона перебувала три дні під наглядом ветеринарів і пропустила весілля.

Нагадаємо, в іспанському місті Луго кіт увімкнув музику на всю гучність і змусив сусідів, які втомились від шуму, телефонувати в поліцію.

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