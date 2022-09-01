В Венесуэле умер сын кубинского революционера Че Гевары

Смерть Камило Гевары наступила в результате сердечного приступа, ему было 60 лет.

Один из сыновей кубинского революционера аргентинского происхождения Эрнесто Че Гевары, 60-летний Камило Гевара Марч скончался в Каракасе, столице Венесуэлы, куда прибыл по делам.

О его смерти сообщил в своем Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и пропагандистом его идей", — написал кубинский президент.

Amb profund dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, com a directiu del Centro Che, que conserva part de l'extraordinari legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, su viuda e hijas y toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2 – Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022

По информации кубинского агентства Prensa Latina, Камило Гевара Марч умер в понедельник, 29 августа, после "легочной эмболии, повлекшей сердечный приступ".

Камило, рожденный в 1962 году, был одним из четырех детей марксистского революционера Эрнесто Че Гевары, убитого боливийской армией в 1967 году, от его второй жены, кубинки Алеиды Марч, также партизанки.

У супругов Гевара было еще трое детей: Алейда 1960 года рождения, Селия 1963 года рождения и Эрнесто 1965 года рождения.

Также у Че Гевары была еще одна дочь – Хильда, родившаяся в 1956 году и умершая в 1995 году – от первой жены Хильды Гадеа.

Камило Гевара Марч, получивший диплом по трудовому праву, был директором Центра исследований Че Гевары в Гаване, учреждения, которое занималось популяризацией творчества его отца.

Напомним, ранее брат покойного Эрнесто Гевара попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного визита в оккупированный Россией Крым.

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