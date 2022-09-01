В Беларуси на День знаний будут бороться с пьянством и алкоголизмом

В некоторых районах Беларуси 1 сентября будет ограничена продажа алкоголя.

На День знаний, 1 сентября, местные власти в Беларуси введут ограничения на продажу алкогольных напитков.

Как сообщает издание Хартия'97, запрет на продажу алкоголя вводится "в связи с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и приуроченных ко Дню знаний".

В большинстве случаев ограничения, принимаемые местными властями, вводятся до конца суток 1 сентября, однако есть и исключения. В некоторых районах продажу алкоголя запретят до 8 утра 2 сентября.

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Самый короткий день трезвости пройдет в Бешенковичском районе — он продлится с 7.00 до 17.00 1 сентября.

Правда, запрет будет не полный — алкоголь будет разрешено употреблять на разлив в кафе, столовых, ресторанах и торговых объектах в пунктах пропуска на границе. Также в некоторых случаях введены дополнительные послабления для свадеб, поминок и юбилеев.

Напомним, ученые Оксфордского университета говорят, что употребление более пяти бокалов вина в неделю ускоряет биологические часы организма.

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