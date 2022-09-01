Астрологический прогноз на 1 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к большим и серьезным проектам сегодня приступать не стоит – успехом они все равно не увенчаются, лучше ограничиться мелкими повседневными делами.
Символ дня: священная птица Ивик.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, васильковый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, окажется необременительной и достаточно быстро пройдет. Можно делать омолаживающие процедуры – они окажут благотворное влияние на внешность.
Сны дня: сновидения нынешнего лунного дня часто бывают пророческими, поэтому то, как с ними быть, будет зависеть от сюжета. Если он приятный, то о нем лучше никому не рассказывать – чтобы не сглазить, а вот о сне с плохим содержанием желательно оповестить всех – тогда он точно не сбудется.
Афоризм дня: "Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться" (Леонардо да Винчи).
Геометрическая фигура дня: овал.
Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека силой воли и уверенностью в своих силах.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, цель которых – привлечение любви, и привороты, но только в том случае, если речь идет о двух любящих друг друга людях – насилие над личностью в этом смысле недопустимо.
Табу дня: ни в коем случае нельзя никому ничего одалживать и даже просто давать.
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