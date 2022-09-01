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Астрологический прогноз на 1 сентября

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Астрологический прогноз на 1 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: к большим и серьезным проектам сегодня приступать не стоит – успехом они все равно не увенчаются, лучше ограничиться мелкими повседневными делами. 

Символ дня: священная птица Ивик. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго, васильковый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, окажется необременительной и достаточно быстро пройдет. Можно делать омолаживающие процедуры – они окажут благотворное влияние на внешность. 

Сны дня: сновидения нынешнего лунного дня часто бывают пророческими, поэтому то, как с ними быть, будет зависеть от сюжета. Если он приятный, то о нем лучше никому не рассказывать – чтобы не сглазить, а вот о сне с плохим содержанием желательно оповестить всех – тогда он точно не сбудется. 

Афоризм дня: "Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться" (Леонардо да Винчи). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека силой воли и уверенностью в своих силах. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, цель которых – привлечение любви, и привороты, но только в том случае, если речь идет о двух любящих друг друга людях – насилие над личностью в этом смысле недопустимо. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя никому ничего одалживать и даже просто давать. 

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