Астрологічний прогноз на 1 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: великі і серйозні проєкти сьогодні розпочинати не варто – успіху вони однаково не матимуть, краще обмежитися дрібними повсякденними справами.

Символ дня: священний птах Івік.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, волошковий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, виявиться необтяжливою і досить швидко минеться. Можна робити омолоджувальні процедури – вони вплинуть на зовнішність.

Сни дня: сновидіння цього місячного дня часто бувають пророчими, тож як на них реагувати, залежатиме від сюжету. Якщо він приємний, то про нього краще нікому не розповідати – щоб не наврочити, а ось про сон із поганим змістом бажано сповістити всіх – тоді він точно не здійсниться.

Афоризм дня: "Природа так про все подбала, що скрізь ти знаходиш чого навчитися" (Леонардо да Вінчі).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Елар – нагороджує людину силою волі та впевненістю у своїх силах.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, мета яких – залучення кохання, і робити привороти, та лише в тому разі, якщо йдеться про двох людей, що кохають одне одного – насильство над особистістю в цьому сенсі неприпустиме.

Табу дня: в жодному разі не можна нікому нічого позичати і навіть просто давати.

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