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На Херсонщині ЗСУ знищили ворожу понтонну переправу через Дніпро

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На Херсонщині ЗСУ знищили ворожу понтонну переправу через Дніпро

Фото: Associated Press

За минулу добу українські військові знищили на південному напрямку 201 російського загарбника, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автобронетехніки, а також шість складів боєприпасів.

У середу, 31 серпня, налагоджена російськими загарбниками понтонна переправа в районі Дар'ївки Херсонської області була знищена підрозділами ЗСУ. 

Про це повідомили в ніч на 1 вересня в Оперативному командуванні "Південь".

Авіація ЗСУ упродовж доби завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил і засобів, командних і опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ударів по ворожих пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби, реактивних системах залпового вогню і засобах ППО.

“Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено”, - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога становлять: 

  • 201 військовий;
  • 12 танків Т-72;
  • 18 одиниць автобронетехніки;
  • 1 вогнеметна система "Сонцепек";
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3";
  • 5 гаубиць "Мста-Б";
  • 1самохідна гаубиця "Акація";
  • 2 самохідні артустановки;
  • 3 мобільних міномети. 

Окрім того, ліквідовано шість складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків.

Нагадаємо, раніше підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Також українські військові підтвердили ураження Антонівського моста через Дніпро у Херсоні та моста через Каховську ГЕС.

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