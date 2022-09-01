Зеленський розповів, як Україна рятує африканські країни від голоду

Загалом уже понад 1,5 мільйона тонн продовольства було експортовано морським шляхом з трьох українських портів.

Президент України Володимир Зеленський подякував українським аграріям, портовикам, дипломатам та урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн.

Про це він говорив у своєму зверненні увечері 31 серпня.

“23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду”, - повідомив український лідер.

Окрім того, Україна повертає торговельні зв’язки з країнами Аравійського півострова. За словами президента, майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен.

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“Загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Южний", розташований на сході Одеської області, відновлює оброблення вантажів. Перше від початку війни судно вже прибуло під завантаження соняшникового шроту

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