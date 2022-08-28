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Швеція може допомогти Україні розширити "зерновий коридор"

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Швеція може допомогти Україні розширити "зерновий коридор"

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Для цього країна планує залучити експертів.

Швеція планує допомогти Україні у забезпеченні експорту продовольства по сухопутному "зерновому коридору".  

Про це сказала прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон, пише Aftonbladet.

"Швеція повинна допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу вам сказати, що ми, зі шведської сторони, готові допомогти експертами з логістики, щоб пришвидшити розширення такої солідарності", - заявила Андерссон.

За її словами, це робота, яка вже ведеться під егідою ЄС, перш за все через Румунію.

Нагадаємо, протягом доби через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден.

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