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Швеция может помочь Украине расширить "зерновой коридор"

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Швеция может помочь Украине расширить "зерновой коридор"

Фото: Facebook/Александр Кубраков

Для этого страна планирует привлечь экспертов.

Швеция планирует помочь Украине в обеспечении экспорта продовольствия по сухопутному "зерновому коридору".

Об этом сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Aftonbladet.

"Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы со шведской стороны готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности", — заявила Андерссон.

По ее словам, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего, через Румынию.

Напомним, в течение суток через порты Дуная прошло рекордное количество судов.

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