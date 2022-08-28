Швеция может помочь Украине расширить "зерновой коридор"

Для этого страна планирует привлечь экспертов.
Швеция планирует помочь Украине в обеспечении экспорта продовольствия по сухопутному "зерновому коридору".
Об этом сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Aftonbladet.
"Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы со шведской стороны готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности", — заявила Андерссон.
По ее словам, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего, через Румынию.
Напомним, в течение суток через порты Дуная прошло рекордное количество судов.
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