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У Венесуелі помер син кубинського революціонера Че Гевари

У Венесуелі помер син кубинського революціонера Че Гевари

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У Венесуелі помер син кубинського революціонера Че Гевари

Фото: соцмережі

Смерть Каміло Гевари настала внаслідок серцевого нападу, йому було 60 років.

Один із синів кубинського революціонера аргентинського походження Ернесто Че Гевари, 60-річний Каміло Гевара Марч помер у Каракасі, столиці Венесуели, куди прибув у справах.

Про його смерть повідомив у своєму Twitter президент Куби Мігель Діас-Канель. 

"З глибоким сумом ми прощаємося з Каміло, сином Че і пропагандистом його ідей", - написав кубинський президент.  

За інформацією кубинського агентства Prensa Latina, Каміло Гевара Марч помер у понеділок, 29 серпня, після “легеневої емболії, яка спричинила серцевий напад”. 

Каміло, народжений у 1962 році, був одним із чотирьох дітей марксистського революціонера Ернесто Че Гевари, убитого болівійською армією в 1967 році, від його другої дружини, кубинки Алеїди Марч, яка також була партизанкою. 

У подружжя Гевара було ще троє дітей: Алейда 1960 року народження, Селія 1963 року народження та Ернесто 1965 року народження. 

Також у Че Гевари була ще одна дочка - Хільда, яка народилася в 1956 році і померла в 1995 році - від першої дружини Хільди Гадеа. 

Каміло Гевара Марч, який отримав диплом із трудового права, був директором Центру досліджень Че Гевари в Гавані, установи, яка займалася популяризацією творчості його батька.

Нагадаємо, раніше брат покійного, Ернесто Гевара потрапив до бази українського сайту "Миротворець" через незаконний візит до окупованого Росією Криму.

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