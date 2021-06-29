Вблизи Британских островов нашли "лодку-призрак" с 20 телами на борту

Вблизи Британских островов нашли "лодку-призрак" с 20 телами на борту

Полиция пытается установить причину смерти людей.

Вблизи Британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли лодку. На борту были тела 20 человек, в том числе и детей.

Об этом пишет Associated Press.

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Местные рыбаки заметили лодку и сразу сообщили в полицию. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Неизвестно, что могло привести к гибели людей. По предварительной информации, версия о насильственной смерти не рассматривается.

Сейчас следователи пытаются выяснить, что случилось, а также установить личности погибших.

Напомним, более 150 тел погибших нашли в море у побережья Йемена после аварии судна с мигрантами.

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