Вблизи Британских островов нашли "лодку-призрак" с 20 телами на борту

Полиция пытается установить причину смерти людей.
Вблизи Британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли лодку. На борту были тела 20 человек, в том числе и детей.
Об этом пишет Associated Press.
Местные рыбаки заметили лодку и сразу сообщили в полицию. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.
В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Неизвестно, что могло привести к гибели людей. По предварительной информации, версия о насильственной смерти не рассматривается.
Сейчас следователи пытаются выяснить, что случилось, а также установить личности погибших.
Напомним, более 150 тел погибших нашли в море у побережья Йемена после аварии судна с мигрантами.