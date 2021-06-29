Поблизу Британських островів знайшли "човен-привид" з 20 тілами на борту

Поліція намагається встановити причину смерті людей.
Поблизу Британських островів Теркс і Кайкос у Вест-Індії знайшли човен. На борту були тіла 20 людей, зокрема й дітей.
Про це пише Associated Press.
Місцеві рибалки помітили човен та відразу повідомили до поліції. На борту виявили тіла 20 людей, включаючи двох дітей.
У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Невідомо, що могло спричинити загибель людей. За попередньою інформацією, версія про насильницьку смерть не розглядається.
Наразі слідчі намагаються з'ясувати, що трапилося, а також встановити особи загиблих.
Нагадаємо, понад 150 тіл загиблих знайшли в морі біля узбережжя Ємену після аварії судна з мігрантами.