Під Дніпром чоловік вбив власну матір та молотком побив її співмешканця

Під Дніпром чоловік вбив власну матір та молотком побив її співмешканця

36-річний чоловік намагався заплутати слідство.

У Павлограді Дніпропетровської області 36-річний чоловік жорстоко розправився із власною матір'ю. Через отримані побої жінка померла.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Зазначається, що до поліції Павлограда надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Сергія Корольова померла 58-річна жінка. При огляді тіла померлої правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження. Під час опитування сина жінки, той розповів, що його матір повернулася побитою від свого співмешканця, лягла спати, а згодом померла.

До поліції надійшло повідомлення про те, що до Павлоградської лікарні доправили чоловіка після побиття. Ним виявився 61-річний співмешканець померлої жінки.

Поліцейські з’ясували, що ці події між собою пов’язані, а жінку і чоловіка побив її 36-річний син .

"Наразі останнього затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік намагався заплутати слідство та надавав різні версії події. Під час слідчих дій вилучено та направлено на експертне дослідження знаряддя злочину – молоток", - розповіли у поліції.

Чоловікові висунуто підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.1, 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Підозрюваний перебуває під вартою. Відомо, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за навмисне вбивство.

Нагадаємо, що у Самарському районі Дніпра троє наркозалежних відлупцювали 15-річного підлітка. За хлопця вступилася перехожа і викликала поліцію.

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