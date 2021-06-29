Под Днепром мужчина убил собственную мать и молотком избил ее сожителя

Под Днепром мужчина убил собственную мать и молотком избил ее сожителя

36-летний мужчина пытался запутать следствие.

В Павлограде Днепропетровской области 36-летний мужчина жестоко расправился с собственной матерью. Из-за полученных побоев женщина умерла.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что в полицию Павлограда поступило сообщение о том, что в квартире на улице Сергея Королева умерла 58-летняя женщина. При осмотре тела умершей правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения. В ходе опроса сына женщины, тот рассказал, что его мать вернулась избитой от своего сожителя, легла спать, а потом умерла.

В полицию поступило сообщение о том, что в Павлоградскую больницу доставили мужчину после избиения. Им оказался 61-летний сожитель умершей женщины.

Полицейские выяснили, что эти события связаны между собой, а женщину и мужчину избил ее 36-летний сын.

"Сейчас последнего задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина пытался запутать следствие и оказывал различные версии произошедшего. Во время следственных действий изъято и направлено на экспертное исследование орудия преступления — молоток", — рассказали в полиции.

Мужчине выдвинули подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Подозреваемый находится под стражей. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство.

Напомним, что в Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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