В стране выросла смертность от осложнений болезни.

Венгрия усиливает карантин из-за вспышки коронавируса и роста смертности от осложнений.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 октября.

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В венгерском Минздраве объясняют, что такой жуткой статистики в стране не было с начала пандемии. Поэтому с 1 ноября в Венгрии вводится обязательный масочный режим в общественном транспорте.

Кроме того, работодателям разрешат потребовать от работников документы о вакцинации. Если же рабочий не захочет прививаться, его могут отправить в неоплачиваемый отпуск, а через год вообще уволить.

К слову, в настоящее время в стране две дозы вакцины получили почти 60% населения.

Новости мира: Венгрия усиливает карантин из-за вспышки COVID-19

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине сообщил, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции. Разработчики вакцины от коронавируса должны поделиться технологиями и упразднить право интеллектуальной собственности.

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