В Днепропетровской области автобус без водителя смял две машины

В Днепропетровской области автобус без водителя смял две машины

Мужчина забыл поставить транспорт на ручной тормоз.

В Каменском на Днепропетровщине водитель автобуса устроил ДТП, хотя за рулем не находился.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 29 октября.

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Мужчина поставил транспорт у вокзала, а когда вернулся — на месте его не было. Что произошло с автобусом – зафиксировали камеры наблюдения. Он вдруг начал катиться, проехал площадь и смял две припаркованные легковушки. Чудом обошлось без пострадавших.

Водитель выбежал, когда поездка автобуса уже завершилась. Вероятно, забыл поставить транспорт на ручной тормоз. На мужчину полиция составила протокол.

Теперь ему грозит штраф и лишение права вождения.

Новости Украины: в Каменском водитель автобуса устроил ДТП, хотя за рулем не находился

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