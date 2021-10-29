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У Дніпропетровській області автобус без водія зім’яв дві машини

У Дніпропетровській області автобус без водія зім’яв дві машини

Укрінформ

Чоловік забув поставити транспорт на ручне гальмо.

У Кам'янському на Дніпропетровщині водій автобуса влаштував ДТП, хоча за кермом не перебував. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 жовтня.

Чоловік залишив транспорт біля вокзалу, а коли повернувся - на місці його не було. Що сталося з автобусом - зафіксували камери спостереження. Він раптом почав задкувати, проїхав площу і зім'яв два припарковані легковики. Дивом минулося без потерпілих. 

Водій вибіг, коли подорож автобуса вже завершилася. Ймовірно, забув поставити транспорт на ручне гальмо. На чоловіка поліція склала протокол. 

Тепер йому загрожує штраф та позбавлення права кермування.

Новини України: у Кам'янському водій автобуса влаштував ДТП, хоча за кермом не перебував

Новини України: у Кам'янському водій автобуса влаштував ДТП, хоча за кермом не перебував

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області автомобіль без водія наїхав на дитину.

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