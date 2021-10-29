У країні зросла смертність від ускладнень хвороби.
Угорщина посилює карантин через спалах коронавірусу та зростання смертності від ускладнень.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.
В угорському МОЗ пояснюють, що такої моторошної статистики в країні не було від початку пандемії. Тому від 1 листопада в Угорщині запроваджують обов'язковий масковий режим у громадському транспорті.
Крім того, роботодавцям дозволять вимагати від працівників документи про вакцинацію. Якщо ж робітник не захоче щепитися, його можуть відправити у неоплачувану відпустку, а через рік узагалі звільнити.
До слова, наразі в країні дві дози вакцини отримали майже 60% населення.
Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні повідомив, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусної інфекції. Розробники вакцини від коронавірусу повинні поділитися технологіями і скасувати право інтелектуальної власності.