У країні зросла смертність від ускладнень хвороби.

Угорщина посилює карантин через спалах коронавірусу та зростання смертності від ускладнень.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.

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В угорському МОЗ пояснюють, що такої моторошної статистики в країні не було від початку пандемії. Тому від 1 листопада в Угорщині запроваджують обов'язковий масковий режим у громадському транспорті.

Крім того, роботодавцям дозволять вимагати від працівників документи про вакцинацію. Якщо ж робітник не захоче щепитися, його можуть відправити у неоплачувану відпустку, а через рік узагалі звільнити.

До слова, наразі в країні дві дози вакцини отримали майже 60% населення.

Новини світу: Угорщина посилює карантин через спалах COVID-19

Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні повідомив, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусної інфекції. Розробники вакцини від коронавірусу повинні поділитися технологіями і скасувати право інтелектуальної власності.

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