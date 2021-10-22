У ВООЗ заявили, що коронавірус міг вбити до 180 тисяч медпрацівників

Очільник ВООЗ переконаний, що медперсонал повинен щепитися від COVID-19 у першу чергу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку пандемії COVID-19 від ускладнень коронавірусу померли від 80 тисяч до 180 тисяч медичних працівників.
Про це із посиланням на відповідну заяву очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса повідомляє ВВС.
На переконання гендиректора організації, медперсонал повинен отримувати щеплення від COVID-19 у першу чергу. Він розкритикував несправедливість у розподілі уколів.
"Дані зі 119 країн показують, що в середньому двоє з п'яти медичних працівників в світі повністю вакциновані, - вказав Гебреєсус, додавши, що у світі налічується близько 135 мільйонів медпрацівників. - Але, звичайно, за цим середнім значенням ховаються величезні відмінності між регіонами і економічними групами".
Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія COVID-19 "триватиме на рік довше, ніж потрібно" через повільну вакцинацію в бідних країнах.
Старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд зазначив, що в Африці наразі від коронавірусу вакциновано менше 5% населення. Він закликав багаті держави відмовитися від своїх місць в черзі на вакцини, щоб фармкомпанії змогли надати перевагу країнам з низькими доходами.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.