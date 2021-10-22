У ВООЗ заявили, що коронавірус міг вбити до 180 тисяч медпрацівників

У ВООЗ заявили, що коронавірус міг вбити до 180 тисяч медпрацівників

Очільник ВООЗ переконаний, що медперсонал повинен щепитися від COVID-19 у першу чергу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку пандемії COVID-19 від ускладнень коронавірусу померли від 80 тисяч до 180 тисяч медичних працівників.

Про це із посиланням на відповідну заяву очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса повідомляє ВВС.

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На переконання гендиректора організації, медперсонал повинен отримувати щеплення від COVID-19 у першу чергу. Він розкритикував несправедливість у розподілі уколів.

"Дані зі 119 країн показують, що в середньому двоє з п'яти медичних працівників в світі повністю вакциновані, - вказав Гебреєсус, додавши, що у світі налічується близько 135 мільйонів медпрацівників. - Але, звичайно, за цим середнім значенням ховаються величезні відмінності між регіонами і економічними групами".

Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія COVID-19 "триватиме на рік довше, ніж потрібно" через повільну вакцинацію в бідних країнах.

Старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд зазначив, що в Африці наразі від коронавірусу вакциновано менше 5% населення. Він закликав багаті держави відмовитися від своїх місць в черзі на вакцини, щоб фармкомпанії змогли надати перевагу країнам з низькими доходами.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Щеплення "з-під палки": коли та для кого вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою

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