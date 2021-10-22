В ВОЗ заявили, что коронавирус мог убить до 180 тысяч медработников

В ВОЗ заявили, что коронавирус мог убить до 180 тысяч медработников

Глава ВОЗ убежден, что медперсонал должен прививаться от COVID-19 в первую очередь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 от осложнений коронавируса умерли от 80 тысяч до 180 тысяч медицинских работников.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщает ВВС.

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По мнению гендиректора организации, медперсонал должен получать прививку от COVID-19 в первую очередь. Он раскритиковал несправедливость в распределении уколов.

"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы, — отметил Гебрейесус, добавив, что в мире насчитывается около 135 миллионов медработников. — Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами".

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия COVID-19 "продлится на год дольше, чем нужно" из-за медленной вакцинации в бедных странах.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд отметил, что в Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Прививки "из-под палки": когда и для кого вакцинация от COVID-19 станет обязательной

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