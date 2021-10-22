В ВОЗ заявили, что коронавирус мог убить до 180 тысяч медработников

Глава ВОЗ убежден, что медперсонал должен прививаться от COVID-19 в первую очередь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 от осложнений коронавируса умерли от 80 тысяч до 180 тысяч медицинских работников.
Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщает ВВС.
По мнению гендиректора организации, медперсонал должен получать прививку от COVID-19 в первую очередь. Он раскритиковал несправедливость в распределении уколов.
"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы, — отметил Гебрейесус, добавив, что в мире насчитывается около 135 миллионов медработников. — Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами".
Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия COVID-19 "продлится на год дольше, чем нужно" из-за медленной вакцинации в бедных странах.
Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд отметил, что в Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.