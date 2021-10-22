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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро дают нам подсказки о жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 октября 2021 рассказывает, что Овнам следует работать над чувствами, а Близнецам — ожидать вызовов.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

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Работайте над чувствами. В любви старайтесь больше. На работе прислушайтесь к собственной интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

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Сконцентрируйтесь на интеллектуальном развитии. Ваши чувства могут обидеть. В движении по карьерной лестнице защищайте свою позицию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

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На быту не имеет концентрироваться всю жизнь. В любви ожидайте вызовов. На работе вас ждут испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

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Работайте над собственным развитием. На работе действуйте активно. А в отношениях задумайтесь, чего вы хотите от финансов и чувств.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

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Нужно достичь баланс. В отношениях найдите равновесие между чувствами и разумом. На работе все просто замечательно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

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Впереди будут испытания. Но вы со всем справитесь. В отношениях скройте ваши чувства. На работе избегайте проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

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Работайте над отношениями. Не забывайте о друзьях. На работе найдите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

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Узнайте больше. В отношениях не стоит оскорблять партнера. На работе действуйте смело.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

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Будут изменения. В отношениях задумайтесь как перезагрузить чувства. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

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Окунитесь в чувство. На работе стоит прислушаться к внутреннему голосу. В движении по карьерной лестнице надейтесь на поддержку друзей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка кубков"

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Иногда бывает грустно. В отношениях может быть больно. На работе работайте лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

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Не бойтесь делать первый шаг. А на работе начните новый проект. В отношениях попробуйте что-то новое.

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