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Во Франции сообщили, что поможет преодолеть пятую волну COVID-19

Во Франции сообщили, что поможет преодолеть пятую волну COVID-19

Associated Press

Во Франции стало больше больных коронавирусом.

Во Франции начинается пятая волна пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет Le Figaro.

По его словам, циркуляция COVID-19 сейчас ускоряется.

"Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID, то, что мы переживаем во Франции, явно сродни началу пятой волны", — сказал министр.

В то же время Веран выразил надежду, что Франции удастся справиться с восстанавливающейся эпидемией.

"Большое значение имеет то, что мы массово вакцинированы, поэтому сможем преодолеть эту волну", — отметил он.

Глава Минздрава Франции добавил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12 лет, а также возможность повторной вакцинации для лиц младше 50 лет.

В среду во Франции коронавирусом заболели 11 883 человека, 33 человека умерли. В больницах находятся 6906 пациентов, в реанимации – 1154 человека. Полностью вакцинировано во Франции 68,4% взрослого населения, одну прививку получили — 51,4 млн человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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