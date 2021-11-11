Во Франции сообщили, что поможет преодолеть пятую волну COVID-19

Во Франции сообщили, что поможет преодолеть пятую волну COVID-19

Во Франции стало больше больных коронавирусом.

Во Франции начинается пятая волна пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет Le Figaro.

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По его словам, циркуляция COVID-19 сейчас ускоряется.

"Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID, то, что мы переживаем во Франции, явно сродни началу пятой волны", — сказал министр.

В то же время Веран выразил надежду, что Франции удастся справиться с восстанавливающейся эпидемией.

"Большое значение имеет то, что мы массово вакцинированы, поэтому сможем преодолеть эту волну", — отметил он.

Глава Минздрава Франции добавил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12 лет, а также возможность повторной вакцинации для лиц младше 50 лет.

В среду во Франции коронавирусом заболели 11 883 человека, 33 человека умерли. В больницах находятся 6906 пациентов, в реанимации – 1154 человека. Полностью вакцинировано во Франции 68,4% взрослого населения, одну прививку получили — 51,4 млн человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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