У Франції повідомили, що допоможе подолати п'яту хвилю COVID-19

У Франції побільшало хворих на коронавірус.

У Франції починається п'ята хвиля пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, пише Le Figaro.

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За його словами, циркуляція COVID-19 нині пришвидшується.

"Декілька сусідніх країн вже перебувають у п'ятій хвилі епідемії COVID, те, що ми переживаємо у Франції, явно схоже на початок п'ятої хвилі", - сказав міністр.

Водночас Веран висловив сподівання, що Франції вдасться впоратися з епідемією, яка відновлюється.

"Велике значення має те, що ми є масово вакциновані, тому зможемо подолати цю хвилю", - зауважив він.

Голова МОЗ Франції додав, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей віком до 12 років і можливість повторної вакцинації для осіб молодших 50 років.

У середу у Франції на коронавірус захворіло 11 883 людей, 33 осіб померли. У лікарнях перебувають 6906 пацієнтів, у реанімації - 1154 особи. Повністю вакциновано у Франції 68,4% дорослого населення, одне щеплення мають - 51,4 млн осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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