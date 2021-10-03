Во время панихиды по матери представителя "Талибана" возле мечети взорвалась бомба — есть погибшие и раненые

Во время панихиды по матери представителя "Талибана" возле мечети взорвалась бомба — есть погибшие и раненые

Взрыв могли устроить боевики "Исламского государства".

В воскресенье, 4 октября, около мечети Ид-Гах в Кабуле в Афганистане взорвалась бомба. Есть погибшие и раненые. СМИ сообщают разное количество жертв — от двух до 12 погибших, а также до 32 раненых. Все они — гражданские.

В момент взрыва в мечети проходила панихида по матери представителя "Талибана" Забихулла Муджахида. Об этом сообщает aljazeera.com.

Представитель "Талибана" Билал Карими заверил Associated Press, что в результате взрыва боевики "Талибана" не пострадали.

"Я услышал звук взрыва возле мечети Ид-Гах, после которого началась стрельба из оружия", — рассказал агентству AFP очевидец Абдулла. Он работает в соседнем магазине. Мужчина уточнил, что талибы перекрыли дорогу незадолго до взрыва.

Кто именно устроил взрыв, пока неизвестно. Не исключено, что это устроили боевики "Исламского государства в Хорасане". После смены власти в Афганистане вырос конфликт между этими двумя группами боевиков.

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