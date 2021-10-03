Під час панахиди за матір’ю речника "Талібану" біля мечеті вибухнула бомба – є загиблі та поранені

Під час панахиди за матір’ю речника "Талібану" біля мечеті вибухнула бомба – є загиблі та поранені

Вибух могли влаштувати бойовики "Ісламської держави".

У неділю, 4 жовтня, біля мечеті Ід-Гах у Кабулі в Афганістані вибухнула бомба. Є загиблі та поранені. ЗМІ повідомляють різну кількість жертв – від двох до 12 загиблих, а також до 32 поранених. Усі вони – цивільні.

У момент вибуху в мечеті відбувалася панахида за матір'ю речника "Талібану" Забіхулли Муджахіда. Про це повідомляє aljazeera.com.

Представник "Талібану" Білал Карімі запевнив Associated Press, що внаслідок вибуху бойовики "Талібану" не постраждали.

"Я почув звук вибуху біля мечеті Ід-Гах, за яким почалася стрілянина зі зброї", - розповів агентству AFP очевидець Абдулла. Він працює в сусідній крамниці. Чоловік уточнив, що таліби перекрили дорогу незадовго до вибуху.

Хто саме влаштував вибух, поки невідомо. Невиключено, що це влаштували бойовики "Ісламської держави в Хорасані". Після зміни влади в Афганістані зріс конфлікт між цими двома групами бойовиків.

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