ВОЗ предупреждает о резком росте заболеваемости корью в Европе

В период с января по октябрь прошлого года в Европе зарегистрировали более 30 тысяч случаев кори.

В Европе зафиксировали тревожные темпы распространения заболеваемости корью. Специалисты заявляют о 30-кратном росте.

Об этом ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, пишет Bloomberg.

Как отмечается, в период с января по октябрь прошлого года в Европе зарегистрировали более 30 тысяч случаев кори. Для сравнения — в 2022 году таких случаев было 941. В то же время из общего количества больных в прошлом году госпитализированы были почти 21 тысяча человек, пятеро умерли.

В ВОЗ считают, что этот рост ставит под угрозу прогресс на пути преодоления болезни. В значительной степени это связано с низким уровнем охвата вакцинацией, поскольку пандемия привела к пропущенным среди детей прививкам.

По данным ВОЗ, в период с 2020 по 2022 год более 1,8 миллиона младенцев в Европе не получили прививки от кори. В то же время европейские страны пытаются провести кампании по наверстанию пропущенных прививок.

"Вакцинация – единственный способ защитить детей от этой потенциально опасной болезни", – заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Напомним, что за январь в Украине зарегистрировали случаи нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют "Дженни". Известно, что всего 9 человек заболели.

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