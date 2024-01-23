ВООЗ попереджає про різке зростання захворюваності на кір в Європі

В період з січня по жовтень минулого року в Європі зареєстрували понад 30 тисяч випадків кору.

В Європі зафіксували тривожні темпи поширення захворюваності на кір. Спеціалісти заявляють про 30-кратне зростання.

Про це з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я, пише Bloomberg.

Як зазначається, в період з січня по жовтень минулого року в Європі зареєстрували понад 30 тисяч випадків кору. Для порівняння - у 2022 році таких випадків був 941. Водночас із загальної кількості хворих торік госпіталізовані були майже 21 тисяча людей, п’ятеро померли.

У ВООЗ вважають, що це зростання ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання хвороби. Значною мірою пов’язано це з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених серед дітей щеплень.

За даними ВООЗ, у період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору. Водночас європейські країни намагаються провести кампанії з надолуження пропущених щеплень.

"Вакцинація - єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби", - заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

Нагадаємо, що за січень в Україні зареєстрували випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають "Дженні". Відомо, що загалом 9 людей захворіли.

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