Американські туристи в Колумбії потрапили під нову хвилю викрадень

Колумбійська поліція заарештувала та висунула звинувачення чотирьом особам, яких підозрюють у викраденні та вбивстві 50-річного американського коміка азійського походження Тоу Гер Сюна, який зник під час свого відпочинку в Колумбії. Загибель Тоу Гер Сюна стала щонайменше восьмою серед "підозрілих смертей" громадян США, яких знайшли в листопаді та грудні 2023 року в Медельїні, популярному місці для туристів, які відвідують Колумбію. У посольстві США в Боготі заявили, що ці інциденти не пов’язані між собою, але в кількох були подібні обставини.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

56-річний Сюн наприкінці грудня приїхав зі свого дому в Міннесоті до Медельїну, щоб спробувати зрозуміти, що сталося з його братом, 50-річним громадянином США та відомим коміком і активістом хмонг. Тоу Гер Сюна затримали, щоб отримати викуп, зарізали й побили, а потім скинули зі скелі. Його труп знайшли 11 грудня в одному з найнебезпечніших районів Медельїну.

"Сьогодні я наважуюсь відвідати це спокійне місце... де ти останній раз подихав свіжим повітрям", — сказав 56-річний брат загиблої зірки, коли прибув на місце, де знайшли тіло Тоу Гер Сюна.

Американський комік Тоу Гер Сюн Фото: Tou Ger Xiong / Facebook

Що відомо про вбивство зірки

50-річний Сюн прилетів із США до колумбійської столиці Медельїн у середу, 29 листопада, щоб провести час разом зі своєю родиною. Відразу після цього чоловік домовився про зустріч із таємничою незнайомкою.

За інформацією журналістів, 10 грудня близько 7 вечора за місцевим часом комік зателефонував своєму другові та сказав, що його викрали, тримають "під прицілом" і вимагають дві тисячі доларів викупу.

За кілька годин після цього дзвінка поліціанти навідалися до квартири, де зупинявся Сюн. Як з’ясувалося, туди проникла таємнича жінка із соцмереж, вона забрала деякі речі та втекла ще до їхнього приїзду.

Тіло коміка з більш ніж десятком ножових поранень, ранами від тупого предмета та численними синцями, спричиненими падінням із висоти понад 18 м, невдовзі знайшли в ущелині Ла-Корковадо.

Про що повідомляє поліція

"Злочинці використовують програми для знайомств, щоб спонукати жертв зустрітися в громадських місцях, таких як готелі, ресторани та бари, а потім нападати та грабувати їх", — попереджають правоохоронці.

За їхніми словами, громадян США в Колумбії грабують та навіть убивають.

"Давайте прояснимо: Медельїн — безпечне місто, але зі збільшенням кількості туристів зростає й кількість певних явищ навколо туризму", — сказав Вільям Вівас, громадський правозахисник у Медельїні.

Туризм тут невпинно зростає після підписання мирних угод із Революційними збройними силами Колумбії, також відомими як FARC у 2016 році. Країна почала рекламувати райони, які раніше були занадто небезпечними для відвідування, і іноземці швидко хлинули в країну. Уряд також запропонував нові візи для так званих "цифрових кочівників", щоб заохотити американців та інших іноземців жити в країні.

Відродження колумбійської індустрії викрадення людей

Колись Колумбія була сумно відома своєю індустрією викрадення людей. FARC, на той час найбільше ліворадикальне повстанське угруповання в країні, використовувало цю тактику, щоб заробляти і отримати політичну перевагу. За даними національної поліції Колумбії, між 1996 і 2006 роками 23 144 людини були викрадені FARC та іншими злочинними організаціямив (це в середньому 5,7 людини на день).

Але громадський резонанс разом організаціями із боротьби з викраденням допомогли зменшити кількість зникнень іноземців на 92%. Коли бійці FARC склали зброю та підписали мирну угоду, багато колумбійців сподівалися, що викрадення людей залишаться частиною минулого.

Однак тепер, коли інші озброєні групи отримали більший контроль у місцях, звідки відійшли FARC, викрадення знову зросли. Минулого року кількість тпаких злочинів зросла до 287, за даними поліції, — цифра, якої країна не бачила від 2014 року.

Тим часом в Україні поблизу Тернополя на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який нещодавно влаштувався на роботу на місцевий комбікормовий завод. Місцеві жителі стверджують, що чоловік раптово помер на території підприємства, звідки його вивезли в ковші навантажувача та викинули на узбіччі дороги.

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