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Второй раз упал до исторического минимума: что происходит с рублем

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Второй раз упал до исторического минимума: что происходит с рублем

Снижение до 95 рублей за доллар продолжило последовательное падение российской валюты с начала года, когда она торговалась на отметке 65 / Фото: pixabay.com

В РФ второй раз за полтора года произошел обвал рубля.

4 августа рубль упал по отношению к доллару США на торгах на Московской бирже до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Associated Press.

Снижение до 95 рублей за доллар продолжило последовательное падение российской валюты с начала года, когда она торговалась на отметке 65 – падение примерно на 30%.

Последнее значение стало самой низкой точкой с 28 марта 2022, сообщило информационное агентство "ТАСС".

После того, как Россия ввела войска в Украину в конце февраля 2022 года, рубль упал до отметки около 120 долларов, но быстро восстановился после того, как Центральный банк России принял меры поддержки.

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Дата публикации
Просмотры
818
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