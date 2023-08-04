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Вдруге впав до історичного мінімуму: що відбувається з рублем

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Марина АзізоваМарина Азізова
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Вдруге впав до історичного мінімуму: що відбувається з рублем

Зниження до 95 рублів за долар продовжило послідовне падіння російської валюти з початку року, коли вона торгувалася на позначці 65 / Фото: pixabay.com

У РФ вдруге за півтора року стався обвал рубля.

4 серпня рубль впав по відношенню до долара США на торгах на Московській біржі до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Associated Press.

Зниження до 95 рублів за долар продовжило послідовне падіння російської валюти з початку року, коли вона торгувалася на позначці 65 — падіння приблизно на 30%.

Останнє значення стало найнижчою точкою з 28 березня 2022 року, повідомило інформаційне агентство “ТАСС”.

Після того, як Росія ввела війська в Україну наприкінці лютого 2022 року, рубль впав до позначки близько 120 за долар, але швидко відновився після того, як Центральний банк Росії вжив заходів підтримки.

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Дата публікації
Перегляди
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