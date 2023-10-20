Заклятые друзья: Европа пренебрегла Китаем из-за дружбы с Путиным — Bloomberg

Отсутствие европейских лидеров на форуме "Один пояс – один путь" в Китае свидетельствует о том, что план Си Цзиньпина соединить Азию, Африку и Европу сетью железных дорог и торговых путей зашел в тупик.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как отмечает издание, китайский лидер превратил свою инициативу в клуб развивающихся экономик, также известных как "Глобальный Юг". Этот союз может оставить вызов Западу.

В предыдущий раз, когда форум собирался в 2019 году, 7 стран Евросоюза отправили в Китай своих представителей. В этот раз из европейских лидеров Пекин посетил только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как рассказал журналистам анонимный европейский дипломат, главная причина, почему европейские лидеры отказались ехать на форум 2023 года, — присутствие президента РФ Владимира Путина.

"Самое его появление — это вызов Европе и Северной Америке", — прокомментировал слова дипломата доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.

На форуме также отсутствовали представители Японии и Сингапура.

Напомним:

В последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в сентябре. Эти переговоры происходили в момент, когда российский экспорт в Китай рос быстрыми темпами, а вот импорт из Китая в Россию, напротив, замедлился — несмотря на огромный интерес Москвы в китайских инвестициях, технологиях и двусторонней торговле. На фронте же в то время происходило масштабное контрнаступление украинских войск.

Россия не раз просила Китай о поддержке как финансовой, так и технологической. Си Цзиньпин не прочь найти пути взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, но все переговоры происходили напряженно. В Китае понимают затруднение России, но не могут игнорировать собственную ситуацию. Кивая Путину, Китай тем временем пытается снизить свою международную изоляцию и улучшить отношения с некоторыми странами Запада. Особенно – с Евросоюзом, своим важным торговым партнером.

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